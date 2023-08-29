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Ральф Шумахер: Дни Серхио Переса в Ред Булл сочтены
Пилот может уйти из коанды
Фото: Sportscasting
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о гонщике "Ред Булл" Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Нидерландов. Из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне Серхио занял четвёртое место.
"Серхио Перес снова допустил ошибку, в результате получил ещё один штраф, который в итоге стоил ему второго места. Полагаю, его дни в "Ред Булл" сочтены. Известно, что Хельмут Марко отличается не особо тёплым отношением к Пересу. Думаю, Серхио не очень хорошо с этим справляется. Этим я объясняю его серьёзные промахи.
Перес весь уикенд выглядел очень расстроенным, разочарованным и отсутствующим. Я думаю, договорённости о расставании после окончания сезона уже есть", — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
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