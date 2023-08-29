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ФОТО. Макс Ферстаппен получил кубок Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Первая награда была разбита

ФОТО. Макс Ферстаппен получил кубок Гран-при Венгрии

Фото: Sporting News

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Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил новый трофей за победу на Гран-при Венгрии в сезоне-2023 взамен разбитого британским пилотом "Макларена" Ландо Норрисом. Оригинальный трофей, предназначавшийся Ферстаппену, был повреждён во время церемонии награждения пилотов, когда Ландо Норрис, открыв бутылку шампанского об подиум, столкнул с него трофей.

После инцидента венгерская компания-изготовитель Herendi Porcelán пообещала бесплатно заменить разбитый кубок. На церемонию вручения кубка Макс Ферстаппен пришёл вместе с провинившимся Ландо Норрисом.

Для британского пилота, приехавшего вторым на Гран-при Венгрии, этот подиум стал вторым в сезоне.

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В статье: Макс Ферстаппен
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