ФОТО. Макс Ферстаппен получил кубок Гран-при Венгрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил новый трофей за победу на Гран-при Венгрии в сезоне-2023 взамен разбитого британским пилотом "Макларена" Ландо Норрисом. Оригинальный трофей, предназначавшийся Ферстаппену, был повреждён во время церемонии награждения пилотов, когда Ландо Норрис, открыв бутылку шампанского об подиум, столкнул с него трофей.

После инцидента венгерская компания-изготовитель Herendi Porcelán пообещала бесплатно заменить разбитый кубок. На церемонию вручения кубка Макс Ферстаппен пришёл вместе с провинившимся Ландо Норрисом.

Для британского пилота, приехавшего вторым на Гран-при Венгрии, этот подиум стал вторым в сезоне.