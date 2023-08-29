  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари представила специальную ливрею на Гран-при Италии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари представила специальную ливрею на Гран-при Италии

Автоспорт
(1 голосов)

Получилось неплохо

Феррари представила специальную ливрею на Гран-при Италии

Фото: Твіттер Феррарі

Новина українською

Итальянская команда "Феррари" представила специальную ливрею, в которой команда будет выступать в Монце на Гран-при Италии.

Основным цветом остался красный, однако на некоторые элементы болида были добавлены жёлтый и чёрный цвета.

В чёрный цвет окрашены переднее и заднее антикрыло, а также система "гало". Часть носового обтекателя и номера пилотов жёлтого цвета.

Гран-при Италии принято считать домашним для "Феррари". Гонки Формулы-1 регулярно проводятся на автодроме в Монце с момента основания чемпионата в 1950 году

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Макс Ферстаппен получил кубок Гран-при Венгрии
yellow-arrow
Ральф Шумахер: Дни Серхио Переса в Ред Булл сочтены
yellow-arrow
Ральф Шумахер: Дни Переса в Ред Булл сочтены
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ferrari
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде