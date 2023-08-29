Феррари представила специальную ливрею на Гран-при Италии

Итальянская команда "Феррари" представила специальную ливрею, в которой команда будет выступать в Монце на Гран-при Италии.

Основным цветом остался красный, однако на некоторые элементы болида были добавлены жёлтый и чёрный цвета.

В чёрный цвет окрашены переднее и заднее антикрыло, а также система "гало". Часть носового обтекателя и номера пилотов жёлтого цвета.

Гран-при Италии принято считать домашним для "Феррари". Гонки Формулы-1 регулярно проводятся на автодроме в Монце с момента основания чемпионата в 1950 году