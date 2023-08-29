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Феррари представила специальную ливрею на Гран-при Италии
Получилось неплохо
Фото: Твіттер Феррарі
Итальянская команда "Феррари" представила специальную ливрею, в которой команда будет выступать в Монце на Гран-при Италии.
Основным цветом остался красный, однако на некоторые элементы болида были добавлены жёлтый и чёрный цвета.
В чёрный цвет окрашены переднее и заднее антикрыло, а также система "гало". Часть носового обтекателя и номера пилотов жёлтого цвета.
Гран-при Италии принято считать домашним для "Феррари". Гонки Формулы-1 регулярно проводятся на автодроме в Монце с момента основания чемпионата в 1950 году
Yellow is BACK! ????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023
A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! ????#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx
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