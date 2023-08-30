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ФОТО. В Феррари показали специальные шлемы Леклера и Сайнса к Гран-при Италии
Они получились интересными
Команда Формулы-1 "Феррари" представила шлемы пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, изготовленные специально к предстоящему Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце.
Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является двукратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, возглавляющий личный зачёт в нынешнем сезоне.
New Monza suits. New Monza livery. New Monza lids! ????????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 30, 2023
Presenting @Charles_Leclerc & @CarlosSainz55 special helmets for the #ItalianGP! ???????? pic.twitter.com/nweogl8DlW
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