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ФОТО. В Феррари показали специальные шлемы Леклера и Сайнса к Гран-при Италии

Автоспорт
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Они получились интересными

ФОТО. В Феррари показали специальные шлемы Леклера и Сайнса к Гран-при Италии

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Команда Формулы-1 "Феррари" представила шлемы пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, изготовленные специально к предстоящему Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце.

Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является двукратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, возглавляющий личный зачёт в нынешнем сезоне.

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В статье: Ferrari
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