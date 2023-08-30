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Карлос Сайнс: Мы знаем, что нам нужно изменить в следующем году
Команда попытается улучшить результаты в следующем году
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о слабых сторонах болида команды в текущем сезоне.
"Не поймите меня неправильно, мы начали понимать, какую именно проблему с управляемостью болида мы испытываем, но сейчас, когда машина уже сконструирована и во многих моментах доработана, изменить это не представляется возможным.
Мы знаем, что нам нужно изменить в следующем году, но в этом году на таких трассах, как в Зандворте, в ветреную погоду мы просто будем медленными.
Весь уикенд мы боролись с машинами, которые были намного быстрее нас. Борьба шла на протяжении всей гонки, наш темп был далеко не таким, чтобы занять пятое место. Это означает, что мы хорошо провели гонку и сделали всё правильно. И я доволен результатом, но недоволен тем, как много трудностей у меня возникло по ходу гонки", – приводит слова Сайнса Motorsport со ссылкой на Sky Sports.
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