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Мерседес подписал контракт с Хэмилтоном и Расселом 

Автоспорт
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Они рассчитаны до 2025 года

Мерседес подписал контракт с Хэмилтоном и Расселом 

Фото: ESPN

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Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила о достижении соглашений с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом о том, что пилоты останутся в "Мерседесе" до конца 2025 года.

Льюис Хэмилтон составе "Мерседеса" одержал 82 победы и завоевал 78 поул-позиций, что принесло ему шесть чемпионских титулов.

Джордж Расселл перед началом сезона-2022 Расселл, уйдя из "Уильямса", заменил Валттери Боттаса в составе "Мерседеса". Свою первую победу в Формуле-1 25-летний пилот одержал в сезоне-2022 на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

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