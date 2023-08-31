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Мерседес подписал контракт с Хэмилтоном и Расселом
Они рассчитаны до 2025 года
Фото: ESPN
Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила о достижении соглашений с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом о том, что пилоты останутся в "Мерседесе" до конца 2025 года.
Льюис Хэмилтон составе "Мерседеса" одержал 82 победы и завоевал 78 поул-позиций, что принесло ему шесть чемпионских титулов.
Джордж Расселл перед началом сезона-2022 Расселл, уйдя из "Уильямса", заменил Валттери Боттаса в составе "Мерседеса". Свою первую победу в Формуле-1 25-летний пилот одержал в сезоне-2022 на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.
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