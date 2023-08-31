Названа зарплата Льюиса Хэмилтона по новому контракту с Мерседесом

31 августа, командой Формулы-1 "Мерседес" было объявлено о продлении контрактов с обоими пилотами, британцами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Новые соглашения рассчитаны до конца 2025 года.

Двухлетний контракт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оценивается в £ 100 млн, что соответствует € 116 млн. Таким образом, британский пилот будет получать € 58 млн в год, пишет Mirror.

Ежегодный оклад пилота увеличился примерно на € 16 млн. Зарплата Хэмилтона в предыдущем сезоне также была рекордной, но Максу Ферстаппену удалось в прошлом сезоне заработать больше благодаря бонусам.