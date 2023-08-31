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Хэмилтон: Наша история с Мерседес ещё не закончена
Пилот прокомментировал подписание нового контракта
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил комментарий по случаю подписания нового контракта с "Мерседесом".
"Наша история ещё не закончена", — написал Хэмилтон.
Напомним, Хэмилтон продлил соглашение с немецкой командой на два сезона.
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