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Хэмилтон: Наша история с Мерседес ещё не закончена

Автоспорт
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Пилот прокомментировал подписание нового контракта

Хэмилтон: Наша история с Мерседес ещё не закончена

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил комментарий по случаю подписания нового контракта с "Мерседесом".

"Наша история ещё не закончена", — написал Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон продлил соглашение с немецкой командой на два сезона.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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