Хэмилтон: Наша история с Мерседес ещё не закончена

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил комментарий по случаю подписания нового контракта с "Мерседесом".

"Наша история ещё не закончена", — написал Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон продлил соглашение с немецкой командой на два сезона.