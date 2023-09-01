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Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике в Монце
Формула-1 начала Гран-при Италии
В Монце завершилась свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, а тройку лучших замкнул второй "Ред Булл" - Серхио Переса.
Гран-при Италии. Свободная практика
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.22,657.
- Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,046.
- Серхио Перес ("Ред Булл") +0,177.
- Шарль Леклер ("Феррари") +0,309.
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0,532.
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,557.
- Ландо Норрис ("Макларен") +0,584.
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,612.
- Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,614.
- Александер Албон ("Уильямс") +0,787.
- Оскар Пиастри ("Макларен") +0,789.
- Логан Сарджент ("Уильямс") +1,004.
- Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,176.
- Пьер Гасли ("Альпин") +1,274.
- Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,295.
- Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,410.
- Эстебан Окон ("Альпин") +1,433.
- Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1,483.
- Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,560.
- Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,575.
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