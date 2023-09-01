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Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике в Монце

Автоспорт
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Формула-1 начала Гран-при Италии

Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике в Монце

Новина українською

В Монце завершилась свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, а тройку лучших замкнул второй "Ред Булл" - Серхио Переса.

Гран-при Италии. Свободная практика

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.22,657.
  2. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,046.
  3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,177.
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,309.
  5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,532.
  6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,557.
  7. Ландо Норрис ("Макларен") +0,584.
  8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,612.
  9. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,614.
  10. Александер Албон ("Уильямс") +0,787.
  11. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,789.
  12. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,004.
  13. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,176.
  14. Пьер Гасли ("Альпин") +1,274.
  15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,295.
  16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,410.
  17. Эстебан Окон ("Альпин") +1,433.
  18. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1,483.
  19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,560.
  20. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,575.
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