Хэмилтон: Все мои напарники были сильнее, чем у Ферстаппена

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о конкуренции в Формуле-1, вспомнив о соперниках, с которыми ему доводилось бороться на трассе, а также провёл сравнение пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена со своими напарниками.

"Я не был так впечатлён, как тогда, когда лидировал Михаэль [Шумахер], когда лидировал Себастьян [Феттель], когда в гонках участвовал Кими [Райкконен] и когда побеждал Фернандо [Алонсо].

Команда "Ред Булл" - одна из сильнейших, они сейчас работают на полную. Их машина невероятная, пилоты делают великолепную работу, пит-бригада, механики, стратеги - все работают хорошо, по делу, и их нельзя винить.

По моему мнению, все мои напарники по команде были сильнее, чем напарники Макса. Дженсон [Баттон], Фернандо, Джордж [Расселл], Валттери [Боттас] и Нико [Росберг]. Все эти парни были очень сильными и стабильными, и Макс ни с кем так не боролся", - сказал Хэмилтон Sky Sports.