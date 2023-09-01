Ферстаппен получил штраф за превышение скорости

Австрийская команда "Ред Булл" оштрафована на € 500 за превышение скорости на пит-лейне лидером общего зачёта Максом Ферстаппеном во время второй свободной тренировки Гран-при Италии, сообщает RacingNews365.

По информации источника, Ферстаппен показал скорость 84,8 км/ч при действующем ограничении скорости в 80 км/ч на пит-лейне.

Напомним, Макс Ферстаппен показал пятый результат во второй свободной практике.