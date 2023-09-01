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Ферстаппен получил штраф за превышение скорости
Австрийский пилот превысил скорость на 4,8 км/ч
Фото: Getty Images
Австрийская команда "Ред Булл" оштрафована на € 500 за превышение скорости на пит-лейне лидером общего зачёта Максом Ферстаппеном во время второй свободной тренировки Гран-при Италии, сообщает RacingNews365.
По информации источника, Ферстаппен показал скорость 84,8 км/ч при действующем ограничении скорости в 80 км/ч на пит-лейне.
Напомним, Макс Ферстаппен показал пятый результат во второй свободной практике.
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