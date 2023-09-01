  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс: Нам подходят характеристики трассы в Италии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс: Нам подходят характеристики трассы в Италии

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот настроен оптимистично

Карлос Сайнс: Нам подходят характеристики трассы в Италии

Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс подвёл итоги первой и второй свободных тренировок Гран-при Италии. Во второй практике испанец показал лучший результат.

"В целом это была позитивная пятница для команды. Похоже, в этот уикенд у нашей машины снова будет хороший темп, и характеристики трассы, кажется, нам подходят.

Сегодня только пятница, и завтрашний день будет непростым, поскольку результаты очень плотные, несколько машин находятся в пределах пары десятых секунды. Мы продолжим попытки увеличения производительности, особенно на гоночной дистанции, где, на мой взгляд, у нас есть возможности для улучшения.

Здорово выступать здесь, в Монце, перед такой потрясающей публикой! Давайте продолжим в том же духе!" — приводит слова Сайнса официальный сайт итальянской команды.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен получил штраф за превышение скорости
yellow-arrow
Гран-при Италии. Сайнс показал лучший результат во второй тренировке, Перес вылетел с трассы
yellow-arrow
Хэмилтон: Все мои напарники были сильнее, чем у Ферстаппена
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде