Карлос Сайнс: Нам подходят характеристики трассы в Италии

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс подвёл итоги первой и второй свободных тренировок Гран-при Италии. Во второй практике испанец показал лучший результат.

"В целом это была позитивная пятница для команды. Похоже, в этот уикенд у нашей машины снова будет хороший темп, и характеристики трассы, кажется, нам подходят.

Сегодня только пятница, и завтрашний день будет непростым, поскольку результаты очень плотные, несколько машин находятся в пределах пары десятых секунды. Мы продолжим попытки увеличения производительности, особенно на гоночной дистанции, где, на мой взгляд, у нас есть возможности для улучшения.

Здорово выступать здесь, в Монце, перед такой потрясающей публикой! Давайте продолжим в том же духе!" — приводит слова Сайнса официальный сайт итальянской команды.