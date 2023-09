Гран-при Италии. Карлос Сайнс выиграл поул

Сегодня состоялась квалификация Гран-при Италии-2023. Поул выиграл гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место занял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", третье место за Шарлем Леклером из команды победителя.

Гонка состоится завтра в 16:00.

???? QUALIFYING CLASSIFICATION ????



A dream Saturday for @CarlosSainz55 and @ScuderiaFerrari at Monza! ????#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7Ttyxp9yvJ