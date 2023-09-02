Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Италии. Карлос Сайнс выиграл поул
Ферстаппен занял вторую строчку
Фото: twitter.com/F1
Сегодня состоялась квалификация Гран-при Италии-2023. Поул выиграл гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место занял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", третье место за Шарлем Леклером из команды победителя.
Гонка состоится завтра в 16:00.
???? QUALIFYING CLASSIFICATION ????— Formula 1 (@F1) September 2, 2023
A dream Saturday for @CarlosSainz55 and @ScuderiaFerrari at Monza! ????#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7Ttyxp9yvJ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
- Первая лига. Новички приносят Карпатам победу
- УПЛ. Минай - Шахтер 1:4. Практически без боя
- Ральф Шумахер: Дни Переса в Ред Булл сочтены
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн