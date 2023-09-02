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Гран-при Италии. Карлос Сайнс выиграл поул

Автоспорт
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Ферстаппен занял вторую строчку

Гран-при Италии. Карлос Сайнс выиграл поул

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Сегодня состоялась квалификация Гран-при Италии-2023. Поул выиграл гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место занял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", третье место за Шарлем Леклером из команды победителя.

Гонка состоится завтра в 16:00.

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер
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