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Карлос Сайнс был ограблен в центре Милана

Автоспорт
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Грабителей задержали

Карлос Сайнс был ограблен в центре Милана

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс был ограблен после завершения Гран-при Италии.

Как сообщает Ansa, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, после чего к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс. Прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции района Монтенаполеоне. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.

Напомним, на Гран-при Италии Сайнс попал в тройку сильнейших.

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В статье: Карлос Сайнс
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