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Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в Милане
Пилота ограбили мошенники
Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал об ограблении, произошедшем с ним после Гран-при Италии.
"Как многие уже знают, вчера в Милане произошёл неприятный инцидент. Самое главное, что все мы в порядке и всё случившееся останется лишь неприятной историей.
Большое спасибо тем, кто помог нам вчера, полиции Милана за их быстрое вмешательство — и спасибо всем за ваши сообщения", — написал Сайнс в социальных сетях.
Напомним, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, после чего к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс.
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