  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в Милане
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в Милане

Автоспорт
(1 голосов)

Пилота ограбили мошенники

Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в Милане

Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал об ограблении, произошедшем с ним после Гран-при Италии.

"Как многие уже знают, вчера в Милане произошёл неприятный инцидент. Самое главное, что все мы в порядке и всё случившееся останется лишь неприятной историей.

Большое спасибо тем, кто помог нам вчера, полиции Милана за их быстрое вмешательство — и спасибо всем за ваши сообщения", — написал Сайнс в социальных сетях.

Напомним, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, после чего к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс.

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс был ограблен в центре Милана
yellow-arrow
Десятая победа подряд! Ферстаппен первый на Гран-при Италии
yellow-arrow
Гран-при Италии. Карлос Сайнс выиграл поул
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде