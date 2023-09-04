Глава Мерседеса: Шумахер заслуживает выступать в Ф-1, но сейчас все двери закрыты

Глава "Мерседеса" Тото Вольф признался, что скептически относится к шансам резервиста команды Мика Шумахера вернуться на стартовую решётку в следующем году.

"Это непростой вопрос. Похоже, что все двери закрыты, и это расстраивает, поскольку Мик заслуживает того, чтобы выступать в Формуле-1. Возможно, сейчас не самое подходящее время, поскольку ни одна из ведущих команд не готовится к изменениям", — приводит слова Вольфа Sky Sport Germany.

Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году. В данный момент Шумахер выполняет роль резервного пилота "Мерседеса".