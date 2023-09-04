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Тото Вольф пропустит Гран-при Японии

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Глава Мерседеса проведет это время в больнице

Тото Вольф пропустит Гран-при Японии

Фото: The Checkered Flag

Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что из-за операции будет вынужден пропустить Гран-при Японии.

"Я ехал по скользким камням и хотел поддержать себя левой ногой – и она просто поддалась, потому что у меня проблемы с крестообразной связкой.

После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я бы хотел ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой", — приводит слова Вольфа Kronen Zeitung.

Напомним, что Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.

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В статье: Тото Вольфф
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