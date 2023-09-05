Команды Формулы-1 не превысила лимит бюджета в сезоне-2022

ФИА подтвердила, что её администрация по контролю лимита расходов завершила проверку отчётной документации, представленной каждым участником соревнований. По итогам проверок федерация не выявила нарушений и выдала сертификаты соответствия всем десяти командам Формулы-1.

"Проверка была интенсивной и тщательной, начиная с детального анализа документации, представленной участниками. Кроме того, была проведена тщательная проверка деятельности команд, не связанной с Формулой-1, которая включала в себя многочисленные посещения объектов команд и тщательные аудиторские процедуры для оценки соответствия финансовому регламенту. Администрация ФИА отмечает, что все участники соревнований на протяжении всего процесса действовали в духе доброй воли и сотрудничества", — гласит заявление ФИА.

ФИА также отметила, что финансовый регламент имеет большое значение для долгосрочной финансовой стабильности спорта и что он будет продолжать развиваться и совершенствоваться.