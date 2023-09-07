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Льюис Хэмилтон: Цель на эти два года — это бороться и победить в чемпионате мира
Пилот высказался о планах на будущее
Фото: F1
Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, продливший контракт с командой до конца 2025 года, рассказал о целях на срок действия соглашения.
"Цель на эти два года — это бороться и победить в чемпионате мира, сто процентов. Мы сейчас вторые в Кубке конструкторов и хотим свергнуть тех, кто на вершине. У меня есть стопроцентная вера в то, что мы можем это сделать. В долгосрочной перспективе я думаю о своём следующем контракте: как он будет выглядеть, как долго он будет длиться. Я планирую остаться здесь на какое-то время.
Но всё может измениться. Я могу вернуться в следующем году и сказать: "Чёрт возьми". Кто знает? Никогда не знаешь, где ты окажешься по жизни, но сейчас я очень сфокусирован, чтобы оставаться позитивным каждый день. Я знаю, это ни для кого нелегко.
Оставаться в форме и здоровым и пытаться найти тот самый баланс наслаждения личным и работой. Баланс между семейной жизнью и прочими вещами. Думаю, сейчас я в отличном балансе. Это позволяет мне по-настоящему любить то, что я делаю", — сказал Хэмилтон Sky Sports.
Напомним, что Льюис Хємилтон шесть раз становился чемпионом мира и восемь раз приводил команду к победе в Кубке конструкторов.
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