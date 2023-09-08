  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Логан Сарджент может остаться в Уильямсе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Логан Сарджент может остаться в Уильямсе

Автоспорт
(1 голосов)

Переговоры с пилотом идут

Логан Сарджент может остаться в Уильямсе

фото - F1

Новина українською

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о будущем американского пилота "Уильямса" Логана Сарджента. Американец, дебютировавший в "Королевских гонках" в сезоне-2023, становился объектом обсуждений на тему того, что он покинет Формулу-1 по окончании чемпионата.

Однако, по информации источника, "Уильямс" не планирует заменять Логана Сарджента, хотя команда ещё не объявляла об этом. Отметим, что Сарджент остаётся единственным пилотом, который, проведя все гонки в сезоне-2023, так и не попадал в топ-10. Его максимальная позиция — 11-е место на Гран-при Великобритании.

Напарником Сарджента по "Уильямсу" является тайский пилот Александер Албон, который расположился с 21 очком на 13-м месте в личном зачёте пилотов. Его лучшими результатами были два седьмых места — в Канаде и Италии.

По теме
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: В Альпин я заметил небольшой непрофессионализм
yellow-arrow
Серхио Перес намекнул на уход из Формулы-1
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Цель на эти два года — это бороться и победить в чемпионате мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде