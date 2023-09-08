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Логан Сарджент может остаться в Уильямсе
Переговоры с пилотом идут
фото - F1
Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о будущем американского пилота "Уильямса" Логана Сарджента. Американец, дебютировавший в "Королевских гонках" в сезоне-2023, становился объектом обсуждений на тему того, что он покинет Формулу-1 по окончании чемпионата.
Однако, по информации источника, "Уильямс" не планирует заменять Логана Сарджента, хотя команда ещё не объявляла об этом. Отметим, что Сарджент остаётся единственным пилотом, который, проведя все гонки в сезоне-2023, так и не попадал в топ-10. Его максимальная позиция — 11-е место на Гран-при Великобритании.
Напарником Сарджента по "Уильямсу" является тайский пилот Александер Албон, который расположился с 21 очком на 13-м месте в личном зачёте пилотов. Его лучшими результатами были два седьмых места — в Канаде и Италии.
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