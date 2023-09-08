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Расселл: У меня зарплата на несколько нулей меньше, чем у Хэмилтона
Джордж Рассказал и о переговорах с Вольффом
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл в юмористическом тоне рассказал о разнице в зарплатах с его партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном.
"Хорошая ли зарплата? Всё справедливо. Во время переговоров Тото сказал, что если мы оба уйдём немного разочарованными, то это будет справедливо. На его лице было небольшое разочарование, но когда я закрыл дверь, он, вероятно, улыбался.
Может ли моя зарплата сравниться с его гонораром? Может, у меня на несколько нулей меньше", — рассказал Расселл в интервью Sky.
Согласно источникам, по новому контракту Хэмилтон будет получать порядка $ 63 млн, тогда как в нынешнем сезоне получает $ 54 млн. Расселл, в свою очередь, получает $ 8 млн.
В 2023 году Хэмилтон занимает четвёртое место в личном зачёте, а Расселл — седьмое.
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