Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альфа Таури анонсировала обновление к Гран-при Сингапура
Команда может стать быстрее
Генеральный директор "Альфа Таури" Петер Байер рассказал о крупной модернизации, которую его команда подготовит к Гран-при Сингапура.
"Быстрых достижений не бывает. Я имею в виду, что в этом году мы наблюдали удивительные изменения в схеме результатов, когда внезапно появился "Астон Мартин", а затем "Макларен", но я думаю, что это связано с тем, что все они поняли, что то, что "Ред Булл" сделал с точки зрения философии дизайна, является правильным с этим новым элементом прижимной силы, которому следуют все.
К Сингапуру мы готовим большую модернизацию, которая будет следовать той же философии, так что все приближаются к этому, и я думаю, что в следующем году мы будем очень близки к лидеру", — приводит слова Байера PlanetF1.
Популярное сейчас
- Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1
- Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
- Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам
- Расселл: У меня зарплата на несколько нулей меньше, чем у Хэмилтона
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО