Пирелли может уйти из Формулы-1

Новый договор между Формулой-1 и "Пирелли" на поставку шин может стать последним, пишет Autosport.

По данным источника, итальянская компания по-прежнему считается фаворитом в борьбе за тендер, рассчитанный на период с 2025 по 2028 год. Конкурентом "Пирелли" является японская компания "Бриджстоун", которая поставляла шины командам Формулы-1 до 2011 года. Сообщается, что руководство "Пирелли" допускает уход из Формулы-1 в 2029 году, когда истечёт срок нового соглашения. При таком варианте при выборе следующего поставщика у Формулы-1 не будет иных вариантов, кроме "Бриджстоуна", а следовательно, финансовые условия сотрудничества будут диктоваться не руководством гоночной серии, а японской компанией.

Руководство Формулы-1 не исключает и варианта, при котором претендентов на тендер в 2029 году не будет совсем. Отмечается, что такой вариант стал бы настоящей проблемой для Формулы-1.

Также возможен вариант, при котором уход "Пирелли" позволит привлечь в борьбу за тендер новые команды, и тогда стоимость контракта может вырасти.