Феррари и Мерседес вошли в топ-50 самых дорогих команд по версии Forbes

Команды Формулы-1 "Феррари" и "Мерседес" вошли в топ-50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes.

Стоимость "Феррари" оценивается в $ 3,9 млрд (45-е место), а "Мерседеса" – в $ 3,8 миллиарда (47-е). Стоимость итальянской команды за четыре года выросла на 189 процентов, в то время как немецкий коллектив стал дороже на 274 процентов.

Стоит отметить, что команды Формулы-1 вошли в этот список впервые с 2013 года.

Самыми дорогими спортивными командами оказались "Даллас Ковбойз" из НФЛ ($ 9 млрд), "Нью-Йорк Янкиз", выступающий в МЛБ ($ 7,1 млрд), команда НБА "Голден Стэйт Уорриорз" и представитель НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс" (по $ 7 млрд).