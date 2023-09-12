Украинский гонщик стал членом академии Уильямс

14-летний украинец Александр Бондарев стал новым членом академии гонщиков "Уильямса".

Бондарев стал чемпионом Европы по картингу CIK-FIA 2023 года, став первым украинским гонщиком в истории картинга, выигравшим этот чемпионат.

"Я очень рад присоединиться к академии "Уильямса". Это одна из самых легендарных команд в автоспорте, за которую выступали лучшие гонщики, и для меня большая честь иметь возможность стать частью этой истории.

С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле 1. Конечно, мне предстоит пройти долгий путь, но это огромный шаг для меня.

Я всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы 1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы отплатить за доверие и веру, которые в меня вложили Джеймс и Свен", — приводит слова Бондарева пресс-служба команды.