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Украинский гонщик стал членом академии Уильямс

Автоспорт
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Сейчас ему 14 лет

Украинский гонщик стал членом академии Уильямс

Фото: williamsf1

Новина українською

14-летний украинец Александр Бондарев стал новым членом академии гонщиков "Уильямса".

Бондарев стал чемпионом Европы по картингу CIK-FIA 2023 года, став первым украинским гонщиком в истории картинга, выигравшим этот чемпионат.

"Я очень рад присоединиться к академии "Уильямса". Это одна из самых легендарных команд в автоспорте, за которую выступали лучшие гонщики, и для меня большая честь иметь возможность стать частью этой истории.

С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле 1. Конечно, мне предстоит пройти долгий путь, но это огромный шаг для меня.

Я всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы 1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы отплатить за доверие и веру, которые в меня вложили Джеймс и Свен", — приводит слова Бондарева пресс-служба команды.

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В статье: Williams
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Источник:
Williams

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