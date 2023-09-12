Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инженер Red Bull: В болидах Ферстаппена и Переса нет особой разницы
Но болид Макса явно быстрее
Главный инженер "Ред Булл" Пол Монаган ответил на вопрос о различиях между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом в плане желаемых настроек болида.
"Сильно ли наши гонщики отличаются в вопросе настроек машины? Серхио довольно близок к Максу с точки зрения его предпочтений в настройках этого болида. Это немного облегчает дальнейшую работу с этой машиной. Его подход очень похож на подход Макса, различия очень незначительные, и я бы сказал, что с этой машиной они меньше, чем в случае с болидом 2021 года.
Так что на ваш вопрос, сильно ли они отличаются, я говорю, что нет, они очень близки.
Наша победная серия? Было бы неправильно с нашей стороны останавливаться на достигнутом. Мы хотим продолжать идти вперёд. И единственный способ сделать это — относиться к каждой гонке как к личному соревнованию, и мы должны заставлять себя добиваться успеха. Мы должны требовать максимум от себя — и от машины и от пилотов, если мы собираемся оставаться на вершине", — приводит слова Монагана RacingNews365.
Популярное сейчас
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
- "Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
- Даниэль Риккардо показал фото после операции
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО