Инженер Red Bull: В болидах Ферстаппена и Переса нет особой разницы

Главный инженер "Ред Булл" Пол Монаган ответил на вопрос о различиях между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом в плане желаемых настроек болида.

"Сильно ли наши гонщики отличаются в вопросе настроек машины? Серхио довольно близок к Максу с точки зрения его предпочтений в настройках этого болида. Это немного облегчает дальнейшую работу с этой машиной. Его подход очень похож на подход Макса, различия очень незначительные, и я бы сказал, что с этой машиной они меньше, чем в случае с болидом 2021 года.

Так что на ваш вопрос, сильно ли они отличаются, я говорю, что нет, они очень близки.

Наша победная серия? Было бы неправильно с нашей стороны останавливаться на достигнутом. Мы хотим продолжать идти вперёд. И единственный способ сделать это — относиться к каждой гонке как к личному соревнованию, и мы должны заставлять себя добиваться успеха. Мы должны требовать максимум от себя — и от машины и от пилотов, если мы собираемся оставаться на вершине", — приводит слова Монагана RacingNews365.