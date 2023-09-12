  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Вольф: Мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу в сезоне-2024
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольф: Мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу в сезоне-2024

Автоспорт
(1 голосов)

Руководитель Мерседеса высказался о дальнейших перспективах команды

Вольф: Мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу в сезоне-2024

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о подготовке болида к сезону-2024, заверив, что его команда способна сделать обновление, которое сократит время прохождения круга на полсекунды относительно конкурентов.

"Относительно того, где мы находимся, нам нужен всего один шаг, которого "Макларен" и "Астон Мартин" достигли за одну попытку. Необходимо обновление не на две десятых, а обновление на пять десятых, и тогда мы снова будем в игре. Так что да, я думаю, что это возможно", — приводит слова Вольфа Autosport.

В текущем сезоне "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов по истечении 14 гонок, отставая от "Ред Булл" на 310 очков.

По теме
yellow-arrow
Инженер Red Bull: В болидах Ферстаппена и Переса нет особой разницы
yellow-arrow
Украинский гонщик стал членом академии Уильямс
yellow-arrow
Феррари и Мерседес вошли в топ-50 самых дорогих команд по версии Forbes
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде