Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольф: Мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу в сезоне-2024
Руководитель Мерседеса высказался о дальнейших перспективах команды
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о подготовке болида к сезону-2024, заверив, что его команда способна сделать обновление, которое сократит время прохождения круга на полсекунды относительно конкурентов.
"Относительно того, где мы находимся, нам нужен всего один шаг, которого "Макларен" и "Астон Мартин" достигли за одну попытку. Необходимо обновление не на две десятых, а обновление на пять десятых, и тогда мы снова будем в игре. Так что да, я думаю, что это возможно", — приводит слова Вольфа Autosport.
В текущем сезоне "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов по истечении 14 гонок, отставая от "Ред Булл" на 310 очков.
Популярное сейчас
- Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Расселл: У меня зарплата на несколько нулей меньше, чем у Хэмилтона
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО