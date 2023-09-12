Вольф: Мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу в сезоне-2024

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о подготовке болида к сезону-2024, заверив, что его команда способна сделать обновление, которое сократит время прохождения круга на полсекунды относительно конкурентов.

"Относительно того, где мы находимся, нам нужен всего один шаг, которого "Макларен" и "Астон Мартин" достигли за одну попытку. Необходимо обновление не на две десятых, а обновление на пять десятых, и тогда мы снова будем в игре. Так что да, я думаю, что это возможно", — приводит слова Вольфа Autosport.

В текущем сезоне "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов по истечении 14 гонок, отставая от "Ред Булл" на 310 очков.