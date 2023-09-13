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Макларен показал новую ливрею для Гран-при Сингапура и Японии

Автоспорт
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Она выполнена не в традиционных тонах

Макларен показал новую ливрею для Гран-при Сингапура и Японии

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Макларен" и OKX, ведущая компания в области Web3-технологий и официальный основной партнёр команды, представили лимитированный дизайн ливреи Stealth Mode, которая будет использоваться на болидах n MCL60 во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.

"Ливрея Stealth Mode, разработанная совместно OKX и "Маклареном", поменяет цвета ливреи болида, дополнив чёрный цвет классической отделкой "папайя". Гладкий и сдержанный дизайн олицетворяет веру двух брендов в то, что за кулисами идёт напряжённая работа, направленная на достижение совершенства, а также на принятие изменений и инноваций.

"Наше сотрудничество с OKX развивается с каждым днём, и это фантастика — отметить его этой невероятной ливреей. Режим Stealth Mode меняет цвета нашего болида, привнося что-то интересное и необычное в эти две замечательные гонки в Сингапуре и Японии. Мы надеемся, что болельщикам он понравится так же, как и нам, и они получат возможность посетить фан-зону и пообщаться с нашей командой", — сказал исполнительный директор "Макларена" Зак Браун.

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