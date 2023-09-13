Мик Шумахер: Формула-1 ещё не видела настоящего Мика

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказался по поводу возможного возвращения в Формулу-1.

"Я гонщик, и всё, чего я хочу, — это побеждать, но я также должен быть реалистом и продолжать двигаться вперёд. Вы еще не видели настоящего Мика!

Окажусь ли я в Формуле-1 в следующем году? За последние два-три года мы убедились, что всё может измениться, даже если контракты уже заключены. Поэтому терять надежду неправильно. Надежда — это последнее, что может исчезнуть", — приводит слова Шумахера Racingnews365.

Напомним, что Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году.