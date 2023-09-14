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Альфа Ромео подписала контракт с Чжоу

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот останется в команде

Альфа Ромео подписала контракт с Чжоу

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Новина українською

Швейцарская команда "Альфа Ромео", которая в следующем году вернётся к названию "Заубер", объявила, что сохранит прежний состав гонщиков на сезон-2024. Китайский пилот Гуаньюй Чжоу продлил соглашение с командой ещё на сезон. У Валттери Боттаса изначально был заключён контракт до конца 2024 года.

"Номер 24 остаётся здесь на 2024-й! Мы рады объявить, что Гуаньюй Чжоу продлил своё контракт ещё на один год и продолжит выступать за команду вместе с Валттери Боттасом в следующем сезоне. Вперёд, Чжоу!" — написала команда в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Чжоу хотел подписать с "Заубером" более длительное соглашение, но при этом команда не была довольна уровнем поддержки со стороны китайских спонсоров пилота

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В статье: Чжоу Гуаньюй
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