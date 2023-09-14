Альфа Ромео подписала контракт с Чжоу

Швейцарская команда "Альфа Ромео", которая в следующем году вернётся к названию "Заубер", объявила, что сохранит прежний состав гонщиков на сезон-2024. Китайский пилот Гуаньюй Чжоу продлил соглашение с командой ещё на сезон. У Валттери Боттаса изначально был заключён контракт до конца 2024 года.

"Номер 24 остаётся здесь на 2024-й! Мы рады объявить, что Гуаньюй Чжоу продлил своё контракт ещё на один год и продолжит выступать за команду вместе с Валттери Боттасом в следующем сезоне. Вперёд, Чжоу!" — написала команда в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Чжоу хотел подписать с "Заубером" более длительное соглашение, но при этом команда не была довольна уровнем поддержки со стороны китайских спонсоров пилота