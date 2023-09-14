Ред Булл может стать обладателем Кубка конструкторов на Гран-при Сингапура

В преддверии Гран-при Сингапура изучаются расклады, согласно которым "Ред Булл" может стать победителем Кубка конструкторов в сезоне-2023 уже на ближайших выходных.

В случае, если оба пилота "Мерседеса", Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, не смогут финишировать в топ-10, а пилоты "Ред Булл" оформят дубль, то "Ред Булл" станет обладателем Кубка конструкторов.

Вторым возможным сценарием завоевания титула является ситуация, при которой один пилот "Мерседеса" наберёт одно очко, заняв 10-е место, а другой окажется вне топ-10. Тогда, в случае дубля пилотов "Ред Булл", одному из них будет необходимо установить лучший круг, который принесёт ещё одно дополнительное очко.