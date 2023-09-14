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Кубок Украины. Тризуб не смог обыграть Днепр в дебютном матче

Автоспорт
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Старт получился неудачным

Кубок Украины. Тризуб не смог обыграть Днепр в дебютном матче

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В четвер, 14 вересня відбувся другий матч у рамках другого ігрового дня групового етапу Кубка України.

"Тризуб" у своєму стартовому матчі не зумів обіграти більш досвідчену команду херсонський "Дніпро". Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь господарів матчу.

Нагадаємо, що ще один новачок "Київ Кепіталз", виграв у харківських "Берсерків".

Кубок України, груповий етап

Тризуб – Дніпро 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

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