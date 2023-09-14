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Хельмут Марко: У Даниэля Риккардо семь переломов

Автоспорт
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Пилот рискует пропустить длительное время

Хельмут Марко: У Даниэля Риккардо семь переломов

Фото: Motor Sport Magazine

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Советник "Ред Булл" Хельмут Марко поделился подробностями о травме руки, которую получил австралийский пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо на одной из свободных практик Гран-при Нидерландов.

Ранее сообщалось, что австралиец будет присутствовать в расположении команды на Гран-при Сингапура.

"Он не будет доступен для каких-либо медийных активностей. Это сложно. У него семь переломов. Тот же доктор, который оперировал Марка Маркеса, заботится о здоровье Риккардо. Мы ожидаем шестинедельный перерыв, поэтому и взяли топовую замену в лице Лиама Лоусона. Мы не хотим принимать на себя риск", — сказал Марко Servus TV.

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В статье: Хельмут Марко
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