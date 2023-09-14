Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хельмут Марко: У Даниэля Риккардо семь переломов
Пилот рискует пропустить длительное время
Фото: Motor Sport Magazine
Советник "Ред Булл" Хельмут Марко поделился подробностями о травме руки, которую получил австралийский пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо на одной из свободных практик Гран-при Нидерландов.
Ранее сообщалось, что австралиец будет присутствовать в расположении команды на Гран-при Сингапура.
"Он не будет доступен для каких-либо медийных активностей. Это сложно. У него семь переломов. Тот же доктор, который оперировал Марка Маркеса, заботится о здоровье Риккардо. Мы ожидаем шестинедельный перерыв, поэтому и взяли топовую замену в лице Лиама Лоусона. Мы не хотим принимать на себя риск", — сказал Марко Servus TV.
Популярное сейчас
- Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов
- Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами
- Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24
- Вольф: Формула-1 изменила правила, чтобы остановить доминирование Мерседеса
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО