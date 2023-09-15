Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер и Сайнс показал лучший результат по итогам первой тренировке Гран-при Сингапура
Отличный результат пилотов Феррари
Фото: F1
В Сингапуре завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшие результаты показали пилоты "Феррари": Шарль Леклер — первый, его напарник Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гран-при Сингапура. Первая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.33,350.
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,078.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,126.
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,172.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,190.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,345.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,375.
8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,624.
9. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,692.
10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,716.
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,218.
12. Пьер Гасли ("Альпин") +1,289.
13. Александер Албон ("Уильямс") +1,307.
14. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,452.
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,537.
16. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,544.
17. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,635.
18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,106.
19. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,124.
20. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,428.
Популярное сейчас
- Детали освобождения Андреевки от воинов 3 ОШБ. Уничтожена почти вся пехота и техника 72 бригады РФ, ликвидированы три комбата
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альпин
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО