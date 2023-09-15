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Леклер и Сайнс показал лучший результат по итогам первой тренировке Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Отличный результат пилотов Феррари

Леклер и Сайнс показал лучший результат по итогам первой тренировке Гран-при Сингапура

Фото: F1

Новина українською

В Сингапуре завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшие результаты показали пилоты "Феррари": Шарль Леклер — первый, его напарник Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Гран-при Сингапура. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.33,350.

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,078.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,126.

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,172.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,190.

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,345.

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,375.

8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,624.

9. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,692.

10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,716.

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,218.

12. Пьер Гасли ("Альпин") +1,289.

13. Александер Албон ("Уильямс") +1,307.

14. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,452.

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,537.

16. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,544.

17. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,635.

18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,106.

19. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,124.

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,428.

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер
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