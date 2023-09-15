Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альпин

Немецкий пилот Мик Шумахер, выступавший в "Хаасе" в 2021 и 2022 годах вновь стал объектом обсуждений о присоединении к одной из команд Формулы-1. На этот раз сообщается о возможном сотрудничестве с французской командой "Альпин".

Будущее 24-летнего немецкого пилота связывают с участием в гонке в Ле-Мане в 2024 году за рулём гиперкара французского производителя. Согласно информации Motorsport Aktuell, Бруно Фамен, временный руководитель "Альпин", связывался с менеджером Шумахера Сабиной Кем по поводу испытаний гиперкара в ближайшие недели.

Напомним, будущее Мика Шумахера связывали с "Альфа Ромео", однако команда продлила соглашение со своим действующим пилотом Гуаньюем Чжоу.