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Пилоты Феррари с лучшими результатами завершили вторую тренировку Гран-при Сингапура
Ферстаппен не спешит
В Сингапуре завершилась вторая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1.
Лучший результат показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, вторым оказался его напарник по итальянской команде Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Макс Ферстаппен закончил практику на восьмом месте.
Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1:32.120
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,018
3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,235
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,358
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,465
6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,591
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,692
8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,732
9. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,897
10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,985
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,019
12. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,165
13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,241
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,270
15. Оскар Пиастри ("Макларен") + 1,341
16. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,357
17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,455
18. Пьер Гасли ("Альпин") +1,704
19. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,207
20. Александер Албон ("Уильмс") +3,438
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