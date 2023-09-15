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Пилоты Феррари с лучшими результатами завершили вторую тренировку Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Ферстаппен не спешит

Пилоты Феррари с лучшими результатами завершили вторую тренировку Гран-при Сингапура

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В Сингапуре завершилась вторая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1.

Лучший результат показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, вторым оказался его напарник по итальянской команде Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Макс Ферстаппен закончил практику на восьмом месте.

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1:32.120

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,018

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,235

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,358

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,465

6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,591

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,692

8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,732

9. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,897

10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,985

11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,019

12. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,165

13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,241

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,270

15. Оскар Пиастри ("Макларен") + 1,341

16. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,357

17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,455

18. Пьер Гасли ("Альпин") +1,704

19. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,207

20. Александер Албон ("Уильмс") +3,438

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