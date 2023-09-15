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Ферстаппен: Мы намного хуже, чем мы ожидали

Автоспорт
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Пилот подвел итоги тренировки

Ферстаппен: Мы намного хуже, чем мы ожидали

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Ред Булл" и действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен подвёл итоги второй тренировки Гран-при Сингапура, на которой нидерландец занял восьмое место.

"Сегодня это было неожиданно. Просто много боролись с балансом машины. Мы пробовали довольно много вещей во второй тренировке. Что-то сработало, что-то нет. Так и не получилось совместить всё в машине. Так что нужно разобраться во многих вещах этим вечером.

Конечно, я постараюсь улучшить результат. Это довольно большой разрыв. "Феррари" очень быстра. Я думаю, что мы просто намного хуже, чем мы ожидали", – приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, в первой и второй свободных практиках на Гран-при Сингапура сильнейшими оказались пилоты "Феррари" Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

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В статье: Макс Ферстаппен
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