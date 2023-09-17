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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Сингапура
Скоро гонка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 сентября в рамках проведения очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 состоится гонка Гран-при Сингапура. Начало заезда – в 15:00 по Киеву.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки Гран-при Сингапура:
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