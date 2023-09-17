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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Скоро гонка

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Сингапура

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 сентября в рамках проведения очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 состоится гонка Гран-при Сингапура. Начало заезда – в 15:00 по Киеву.

Вашему вниманию стартовый протокол гонки Гран-при Сингапура:

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Сингапура - изображение 1
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В статье: формула-1 Гран-при Сингапура
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