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Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена

Автоспорт
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Неужели не Макс выиграл гонку в Сингапуре?

Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена

Фото: Getty Images

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Карлос Сайнс - победитель Гран-при Сингапура. Гонщик из команды Феррари прервал рекордную победную серию Макса Ферстаппена, которая длилась десять турниров подряд. Голландец прибыл 5-м.

Вторым в Сингапуре финишировал Норрис, третьим - Хэмилтон.

Карлос подошел к старту, как победитель поула. Это вторая победа для Сайнса в гонке Формулы-1 в его карьере.

Ферстаппен возглавляет личный зачет Формулы-1, с преимуществом в 151 очко над партнером по команде Серхио Пересом.

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Гран-при Сингапура
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