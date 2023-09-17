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Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена
Неужели не Макс выиграл гонку в Сингапуре?
Фото: Getty Images
Карлос Сайнс - победитель Гран-при Сингапура. Гонщик из команды Феррари прервал рекордную победную серию Макса Ферстаппена, которая длилась десять турниров подряд. Голландец прибыл 5-м.
Вторым в Сингапуре финишировал Норрис, третьим - Хэмилтон.
Карлос подошел к старту, как победитель поула. Это вторая победа для Сайнса в гонке Формулы-1 в его карьере.
Ферстаппен возглавляет личный зачет Формулы-1, с преимуществом в 151 очко над партнером по команде Серхио Пересом.
RACE CLASSIFICATION (LAP 62/62)— Formula 1 (@F1) September 17, 2023
And breathe... #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xcn3B1azKl
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