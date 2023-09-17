Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена

Карлос Сайнс - победитель Гран-при Сингапура. Гонщик из команды Феррари прервал рекордную победную серию Макса Ферстаппена, которая длилась десять турниров подряд. Голландец прибыл 5-м.

Вторым в Сингапуре финишировал Норрис, третьим - Хэмилтон.

Карлос подошел к старту, как победитель поула. Это вторая победа для Сайнса в гонке Формулы-1 в его карьере.

Ферстаппен возглавляет личный зачет Формулы-1, с преимуществом в 151 очко над партнером по команде Серхио Пересом.