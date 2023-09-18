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Логан Сарджент принес наибольший убыток команде среди пилотов Формулы-1

Автоспорт
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В топ-3 попал и пилот Ред Булл

Логан Сарджент принес наибольший убыток команде среди пилотов Формулы-1

Фото: automotorsport.az

Новина українською

После Гран-при Сингапура авторы Reddit привели ориентировочную статистику ущерба команд в нынешнем сезоне Формулы-1.

Антилидером оказался американский пилот "Уильямса" Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу почти в $ 2,8 млн. На втором месте по ущербу канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий "Астон Мартин" ($ 2,292 млн). Топ-3 замкнул мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" ($ 2,109 млн).

Статистика ущерба команд Формулы-1 в сезоне — 2023 из-за аварий пилотов:

1. Логан Сарджент ("Уильямс") – $ 2,8 млн.

2. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2,292 млн.

3. Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 2,109 млн.

4. Пьер Гасли ("Альпин") – 1,686 млн.

5. Оскар Пиастри ("Макларен") – 1,634 млн.

6. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1,587 млн.

7. Шарль Леклер ("Феррари") – 1,539 млн.

8. Эстебан Окон ("Альпин") – 1,522 млн.

9. Александер Албон ("Уильямс") – 1,499 млн.

10. Ник де Врис (покинул "Альфа Таури" по ходу сезона) – 1,180 млн.

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В статье: Карлос Сайнс Лэнс Стролл
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