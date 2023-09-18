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Логан Сарджент принес наибольший убыток команде среди пилотов Формулы-1
В топ-3 попал и пилот Ред Булл
Фото: automotorsport.az
После Гран-при Сингапура авторы Reddit привели ориентировочную статистику ущерба команд в нынешнем сезоне Формулы-1.
Антилидером оказался американский пилот "Уильямса" Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу почти в $ 2,8 млн. На втором месте по ущербу канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий "Астон Мартин" ($ 2,292 млн). Топ-3 замкнул мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" ($ 2,109 млн).
Статистика ущерба команд Формулы-1 в сезоне — 2023 из-за аварий пилотов:
1. Логан Сарджент ("Уильямс") – $ 2,8 млн.
2. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2,292 млн.
3. Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 2,109 млн.
4. Пьер Гасли ("Альпин") – 1,686 млн.
5. Оскар Пиастри ("Макларен") – 1,634 млн.
6. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1,587 млн.
7. Шарль Леклер ("Феррари") – 1,539 млн.
8. Эстебан Окон ("Альпин") – 1,522 млн.
9. Александер Албон ("Уильямс") – 1,499 млн.
10. Ник де Врис (покинул "Альфа Таури" по ходу сезона) – 1,180 млн.
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