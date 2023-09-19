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Тобиас Грюнер: Все двери Формулы-1 для Мика Шумахера закрыты

Автоспорт
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Известный обозреватель высказался о будущем немца

Тобиас Грюнер: Все двери Формулы-1 для Мика Шумахера закрыты

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Издание Auto Motor und Sport опубликовало материал о немецком гонщике Мике Шумахере, который в настоящий момент занимает должность резервиста в "Мерседесе".

Автор материала, авторитетный журналист Тобиас Грюнер, высказал мнение, что едва ли Шумахер получит место боевого пилота в следующем сезоне Формулы-1.

"Талант не может позволить себе ещё один год без опыта пилотирования. Но после сезона в качестве третьего пилота в «Мерседесе» у немца, вероятно, не будет шанса доказать свой талант боевого гонщика в 2024 году. Все двери Формулы-1 теперь закрыты для 24-летнего таланта. То, что ему помогает громкое имя или немецкое удостоверение личности, просто выдача желаемого за действительное", — пишет Грюнер.

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В статье: Мик Шумахер
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