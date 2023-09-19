Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тобиас Грюнер: Все двери Формулы-1 для Мика Шумахера закрыты
Известный обозреватель высказался о будущем немца
Издание Auto Motor und Sport опубликовало материал о немецком гонщике Мике Шумахере, который в настоящий момент занимает должность резервиста в "Мерседесе".
Автор материала, авторитетный журналист Тобиас Грюнер, высказал мнение, что едва ли Шумахер получит место боевого пилота в следующем сезоне Формулы-1.
"Талант не может позволить себе ещё один год без опыта пилотирования. Но после сезона в качестве третьего пилота в «Мерседесе» у немца, вероятно, не будет шанса доказать свой талант боевого гонщика в 2024 году. Все двери Формулы-1 теперь закрыты для 24-летнего таланта. То, что ему помогает громкое имя или немецкое удостоверение личности, просто выдача желаемого за действительное", — пишет Грюнер.
Популярное сейчас
- Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
- Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино
- Иранские фанаты Роналду сорвали тренировку Аль-Насра в Тегеране
- Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО