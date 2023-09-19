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Феррари привезет обновленное днище на Гран-при Японии

Автоспорт
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Команда продолжает разработку болида на 2024 год

Феррари привезет обновленное днище на Гран-при Японии

Фото: Autosport

Новина українською

"Феррари" готовит обновление к предстоящему Гран-при Японии. Итальянская команда Формулы-1 собирается привезти на этап обновлённое днище, сообщает Formu1a.uno.

Новое днище уже готово, и это будет последним значительным обновлением команды в этом сезоне. "Феррари" продолжает разработку болида с прицелом на 2024 год.

В настоящий момент "Феррари" замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, набрав 265 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл", на счету которого 597 баллов. На втором месте немецкая команда "Мерседес" (289 очков).

На прошедшем Гран-при Сингапура пилот "Феррари" Карлос Сайнс занял первое место. Шарль Леклер финишировал четвёртым.

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