Феррари привезет обновленное днище на Гран-при Японии

"Феррари" готовит обновление к предстоящему Гран-при Японии. Итальянская команда Формулы-1 собирается привезти на этап обновлённое днище, сообщает Formu1a.uno.

Новое днище уже готово, и это будет последним значительным обновлением команды в этом сезоне. "Феррари" продолжает разработку болида с прицелом на 2024 год.

В настоящий момент "Феррари" замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, набрав 265 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл", на счету которого 597 баллов. На втором месте немецкая команда "Мерседес" (289 очков).

На прошедшем Гран-при Сингапура пилот "Феррари" Карлос Сайнс занял первое место. Шарль Леклер финишировал четвёртым.