Названы имена специалистов, которые заменят Тото Вольфа на Гран-при Японии

Директор по коммуникациям Брэдли Лорд и директор по развитию гонщиков Жером Д'Амброзио заменят руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа на Гран-при Японии. Об этом пишет Yahoo!

Предполагается, что Вольф будет общаться с командой по внутренней связи в течение всего уикенда и, скорее всего, вернётся к Гран-при Катара 8 октября.

"После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я хотел бы ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой", — заявил ранее Вольф.