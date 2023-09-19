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Названы имена специалистов, которые заменят Тото Вольфа на Гран-при Японии
Тото может вернуться 8 октября
Директор по коммуникациям Брэдли Лорд и директор по развитию гонщиков Жером Д'Амброзио заменят руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа на Гран-при Японии. Об этом пишет Yahoo!
Предполагается, что Вольф будет общаться с командой по внутренней связи в течение всего уикенда и, скорее всего, вернётся к Гран-при Катара 8 октября.
"После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я хотел бы ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой", — заявил ранее Вольф.
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