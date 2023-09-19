Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Индии MotoGP может сорваться
У многих команд проблемы с визами
Многие сотрудники команд MotoGP и гонщики, в том числе Марк Маркес, не могут отправиться на Гран-При Индии из-за визовых проблем.
Большая часть команд должна была вылететь в Индию 19 сентября, но многим было отказано в вылете, так как они не получили необходимые визы.
Заводская команда Honda и оба её гонщика, включая восьмикратного чемпиона мира Маркеса, входят в этот список.
Маркес написал в своей социальной сети: "Рейс задержан из-за отсутствия визы в Индию, так что мы немного покрутим педали", — прикрепив фотографию, на которой он изображён на своём горном велосипеде
Популярное сейчас
- ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023
- Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
- Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино
- Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО