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Гран-при Индии MotoGP может сорваться

Автоспорт
(1 голосов)

У многих команд проблемы с визами

Гран-при Индии MotoGP может сорваться

Новина українською

Многие сотрудники команд MotoGP и гонщики, в том числе Марк Маркес, не могут отправиться на Гран-При Индии из-за визовых проблем.

Большая часть команд должна была вылететь в Индию 19 сентября, но многим было отказано в вылете, так как они не получили необходимые визы.

Заводская команда Honda и оба её гонщика, включая восьмикратного чемпиона мира Маркеса, входят в этот список.

Маркес написал в своей социальной сети: "Рейс задержан из-за отсутствия визы в Индию, так что мы немного покрутим педали", — прикрепив фотографию, на которой он изображён на своём горном велосипеде

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В статье: Марк Маркес
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