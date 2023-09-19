Гран-при Индии MotoGP может сорваться

Многие сотрудники команд MotoGP и гонщики, в том числе Марк Маркес, не могут отправиться на Гран-При Индии из-за визовых проблем.

Большая часть команд должна была вылететь в Индию 19 сентября, но многим было отказано в вылете, так как они не получили необходимые визы.

Заводская команда Honda и оба её гонщика, включая восьмикратного чемпиона мира Маркеса, входят в этот список.

Маркес написал в своей социальной сети: "Рейс задержан из-за отсутствия визы в Индию, так что мы немного покрутим педали", — прикрепив фотографию, на которой он изображён на своём горном велосипеде