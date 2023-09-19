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Льюис Хэмилтон высказался об иске Филипе Массы
Пилот не в восторге от этого решения
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о намерениях бразильца Фелипе Массы, который подал в Международную автомобильную федерацию (ФИА) иск о пересмотре результатов чемпионата 2008 года.
"Если это то направление, в котором Фелипе хочет двигаться, то это его решение. Я предпочитаю не зацикливаться на прошлом, будь то 15 лет назад, 2 года назад или 3 дня назад. Меня интересует только настоящее, и я сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде каждую неделю", — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Напомним, Масса призывает отменить результаты Гран-при Сингапура из-за признания пилота "Рено" Нельсона Пике-младшего в намеренной аварии.
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