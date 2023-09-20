Контракт Оскара Пиастри стал вторым по продолжительности в Формуле-1

Австралийский гонщик Оскар Пиастри продлил контракт с "Маклареном" до 2026 года — и это второе по длительности действующее соглашение пилота с командой в Формуле-1.

Самый длинный контракт на данный момент у двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, который будет выступать за "Ред Булл" до конца сезона-2028.

Напомним, Оскар Пиастри изначально должен был выступать за "Альпин" — французская команда даже объявила о контракте с гонщиком, но тот опроверг сообщение и в итоге перешёл в "Макларен".

Следующим этапом в Формуле-1 будет Гран-при Японии, который состоится 24 сентября.