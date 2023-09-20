Тото Вольфф: Переговоры с Хэмилтоном всегда проходят по-разному

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выступил с комментарием по поводу нового контракта пилота Льюиса Хэмилтона с командой. О заключении соглашения стало известно в конце августа. Контракт будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.

"Переговоры с Льюисом всегда проходят по-разному. Порой мы общаемся с глазу на глаз, а иногда оба исчезаем в разных частях света, и тогда всё становится непросто. Но ещё до лета всё было довольно ясным в части основных условий. Затем это надо было включить в контракт вместе с юристами", — приводит слова Вольфа GPBlog.

Вместе с "Мерседесом" Хэмилтон шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.