Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тото Вольфф: Переговоры с Хэмилтоном всегда проходят по-разному
Руководитель высказался о контракте с пилотом
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выступил с комментарием по поводу нового контракта пилота Льюиса Хэмилтона с командой. О заключении соглашения стало известно в конце августа. Контракт будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.
"Переговоры с Льюисом всегда проходят по-разному. Порой мы общаемся с глазу на глаз, а иногда оба исчезаем в разных частях света, и тогда всё становится непросто. Но ещё до лета всё было довольно ясным в части основных условий. Затем это надо было включить в контракт вместе с юристами", — приводит слова Вольфа GPBlog.
Вместе с "Мерседесом" Хэмилтон шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.
Популярное сейчас
- Брага – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023
- Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой
- Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой
- Сайнс прервал рекордную победную серию Ферстаппена
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО