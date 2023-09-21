На Гран-при Японии Альфа Таури может объявить о подписании контрактов со своими пилотами

В паддоке Формулы-1 продолжаются разговоры о том, кто составит пару пилотов команды на сезон-2024.

Напомним, гонки за рулём "Альфа Таури" в сезоне-2023 провели сразу четыре пилота: Ник де Врис, Юки Цунода, Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон.

В "Альфа Таури" рассматривали кандидатуры Цуноды, Риккардо и Лоусона на два места на следующий сезон.

Согласно сообщению источника ESPN US, близкого к ситуации, командой будет объявлено о назначении Риккардо и Цуноды как пары пилотов на сезон-2024 перед гонкой Гран-при Японии.