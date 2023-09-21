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В Астон Мартин показали шлем Фернандо Алонсо на Гран-при Японии

Автоспорт
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Гонка состоится в ближайшие выходные

В Астон Мартин показали шлем Фернандо Алонсо на Гран-при Японии

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Команда Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала фотографии шлема двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, изготовленного специально для предстоящего Гран-при Японии, который пройдёт 22–24 сентября в городе Сузука.

За свою без малого 20-летнюю карьеру в "Королевских гонках" Алонсо пять раз оказывался на подиуме Гран-при Японии.

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В статье: Астон Мартин
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