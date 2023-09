В Астон Мартин показали шлем Фернандо Алонсо на Гран-при Японии

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала фотографии шлема двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, изготовленного специально для предстоящего Гран-при Японии, который пройдёт 22–24 сентября в городе Сузука.

За свою без малого 20-летнюю карьеру в "Королевских гонках" Алонсо пять раз оказывался на подиуме Гран-при Японии.

The spirit of the samurai lives within.



A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP. pic.twitter.com/9EqTrAZbIO