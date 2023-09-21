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В Астон Мартин показали шлем Фернандо Алонсо на Гран-при Японии
Гонка состоится в ближайшие выходные
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала фотографии шлема двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, изготовленного специально для предстоящего Гран-при Японии, который пройдёт 22–24 сентября в городе Сузука.
За свою без малого 20-летнюю карьеру в "Королевских гонках" Алонсо пять раз оказывался на подиуме Гран-при Японии.
The spirit of the samurai lives within.— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 20, 2023
A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP. pic.twitter.com/9EqTrAZbIO
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