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Карлос Сайнс: Испытываем гордость за то, что могли положить конец победной серии Ред Булл

Автоспорт
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Пилот высказался о Гран-при Сингапура

Карлос Сайнс: Испытываем гордость за то, что могли положить конец победной серии Ред Булл

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о том, что благодаря его победе на Гран-при Сингапура победная серия "Ред Булл" прервалась. Австрийская команда не проигрывала с Гран-при Абу-Даби 2022 года и в нынешнем году все этапы (14) остались за ней.

"Я по-прежнему ожидаю, что наша тенденция показывать сильное выступление в квалификации и вести тяжёлую борьбу в гонке будет сохраняться.

Очевидно, что я и вся команда испытываем большую гордость за то, что смогли положить конец победной серии "Ред Булл", потому что они работали на таком высоком уровне, что это казалось почти невозможным. Сделать это так, как сделали мы… отличное чувство, но я не удивлюсь, если они всё равно выиграют оставшиеся гонки", — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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В статье: Карлос Сайнс
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